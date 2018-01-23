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Глава ЦРУ Майк Помпео в интервью ответил на вопрос о том, когда Пхеньян будет способен нанести ядерный удар по США.

По его словам, речь идет о нескольких месяцах.

«Я, конечно, был бы рад сказать, что через год... Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок», — отметил Помпео, сообщает УНИАН.

Ранее в США оценили ядерный потенциал КНДР.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что новая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР вряд ли представляет собой угрозу для США.

28 ноября 2017 года Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала за 250 километров от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.
ForUm

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