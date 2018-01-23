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В Украине остаются обесточенными 109 населенных пунктов в 4 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Одесской области обесточены 68 населенных пунктов, Черкасской – 24, Херсонской - 10, Запорожской - 7.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что продолжаются восстановительные работы в Вилково Одесской области. Для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГосЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.

Напомним, 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.

 

 
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