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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия и другие «проблемные» страны-члены СЕ должны оставаться в составе организации, пока они не нарушают 4 статьи Европейской конвенции по правам человека.

Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге, сообщает «Европейская правда».

По его словам, в уставных документах СЕ определены 4 принципа, от которых государство-член не может отклоняться даже при чрезвычайных обстоятельствах. Это - запрет смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства, а также внесудебного наказания.

«Это - наиболее фундаментальные ценности. Они определяют душу Европы. Ни одна страна, которая нарушает эти принципы, не может быть членом нашей семьи. По этому вопросу не может быть уступок», - подчеркнул Ягланд.

Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его мнению, не имеют такого влияния.

«Это не значит, что все остальное можно нарушать. Если есть нарушения других статей и систематическое нежелание исправлять это - страна-член может обратиться к ЕСПЧ по поводу выполнения страной своих обязательств», - сказал он.

По мнению генсека СЕ, идея организации заключается в защите людей, несмотря на нарушения конвенции ее членами. «Фундаментальная идея - сохранить общее правовое пространство (на территории 47 стран, включая Россию), ради людей. Мы не должны забывать, что для многих на континенте Конвенция и ЕСПЧ являются последней надеждой», - пояснил он.

Напомним, ранее Ягланд заявил, что, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.
ForUm

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