Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о тайных встречах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко – это не оговорка, а осознанная провокация.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции 22 января, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не знаю ни об одной непубличной встрече (Порошенко с Путиным. - Ред.) Я не понимаю, каким образом они в принципе могут происходить. Я считаю, что это со стороны господина Пескова не оговорка, а хорошо осознанная провокация», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

Глава МИД рассказал, что встречи двух президентов сейчас происходят только на международных форумах и заседаниях, в частности в «нормандском формате».

Напомним, 21 января некоторые издания со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на телеканале Россия 1 сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко.

Позже Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах главы российского государства с президентом Украины.