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В Прилуках Черниговской области из-за прорыва канализации затопило дома на улицах Шевченко и Гимназической, сообщает пресс-служба Прилуцкого городского совета.

«19 января жители улиц Шевченко и Гимназической сообщили, что их дома подтопили сточные воды из канализации. Отреагировав на обращение граждан, работники КП «Прилукитепловодоснабжение» начали искать причину и место аварии, повлекшей страшные последствия», – говорится в сообщении.

По данным горсовета, вечером того же дня были начаты работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе, поврежденный участок которого проходит под Иоасафской площадью.

Директор КП «Прилукитепловодоснабжение» Андрей Гавриш рассказал, что к работе привлечены 12 единиц коммунальной спецтехники и техники ГосЧС. Вокруг аварийного участка постоянно выкачивается вода, поэтому водоснабжение по городу пришлось временно прекратить. «Спасательные бригады работают круглосуточно, ведь сам коллектор находится на глубине около 14 метров. В работе им помогают все городские коммунальные предприятия, а также неравнодушные прилучане», – отметили в горсовете.

Также сообщается, что в городе перекрыто водоснабжение, подача воды будет осуществляться в ограниченный период с 7:00 до 12:00. Детские сады будут работать в обычном режиме, а школы и гимназии по сокращенному графику занятий до 12:00. Для организации работы групп продленного дня в общеобразовательных учебных заведениях будет организован подвоз технической воды.
ForUm

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