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Об обмене Надежды Козловой на Романа Савкова 10 января в 2018 года в Москве договорился спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук. Об этом сообщили российские СМИ.

 

«По информации источников нашего издания из Донецка, договоренность об освобождении Козловой Надежды Петровны Украиной и Савкова Романа Александровича «ДНР» была достигнута во время переговоров спецпредставителя Украины в Трехсторонней контактной группе ВикторомМедведчуком в Москве 10 января 2018 года», — написало издание Regnum.

Издание сообщило, что Козлова была помилована президентом Порошенко передана представителям Донецка 21 января.

«У нее ампутированы конечности, есть маленький ребенок. Роман Савков — военнослужащий ВСУ, страдающий от тяжелой формы диабета. Он будет передан представителям украинской власти 24 января», — говорится в заметке.

Напомним, 15 ноября 2017 года спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук в присутствии Патриарха Кирилла обратился к Президенту РФ с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых лиц. Владимир Путин в тот же день обратился к главам Донецка и Луганска и в результате 27 декабря 2017 года состоялся обмен по формуле «306 на 74».

Как писали ранее СМИ, 10 января 2018 года состоялась встреча Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждали украинскую повестку дня. В частности, говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом, Донецком и Луганском, а также освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации, реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины в целом.
ForUm

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