Соломенский районный суд Киева обязал органы Нацполиции внести в ЕРДР сведения по факту вмешательства председателя Виктории Сюмар и отдельных членов комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики в деятельность правоохранителей. Об этом сообщил исполком Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«9 января Соломенский районный суд г. Киева своим решением признал неправомерным бездействие Соломенского управления полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве и обязал его должностных лиц внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения уголовного правонарушения — вмешательства председателя В. Сюмар и отдельных членов Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в деятельность работников правоохранительных органов относительно проведения досудебного следствия по конкретному уголовному производству», — говорится в заявлении Движения.

В «Украинском выборе» назвали поистине вопиющим фактом вмешательство должностных лиц комитета ВР в ход расследования о так называемом нападении на «журналистов-расследователей» программы «Схемы», которые, в нарушение статьи 32 Конституции Украины, статей 5, 11, 21 Закона Украины «Об информации», проводили видеосъемку Виктора Медведчука и его семьи.

Как известно, должностные лица комитета по свободе слова вызывали на заседание комитета представителей Нацполиции и Киевской городской прокуратуры и требовали от них отчитаться о проведенных следственных действиях.

«Такие действия членов комитета ВР, нарушивших предписания статьи 343 Уголовного кодекса Украины, расцениваются не иначе как давление на следствие. Следует особо отметить, что, согласно позиции Конституционного Суда Украины (решение от 20 марта 2002 года № 4-рп), действия по проведению дознания и досудебного следствия предусмотрены процессуальным законом и осуществляются только уполномоченными на это законом должностными лицами и определенным законом способом», — напомнили в «Украинском выборе».

По факту вмешательства должностных лиц комитета по свободе слова в работу сотрудников органа дознания народный депутат Василий Нимченко направил в Соломенское управление полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве депутатское обращение о внесении в ЕРДР сведений по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 343 УК Украины.

«Однако …уполномоченные должностные лица полиции так и не внесли в ЕРДР сведения о совершении правонарушения, что является нарушением положения статьи 214 УПК Украины. Бездействие правоохранительного органа …было обжаловано в Соломенском районном суде г. Киева, который обязал полицию провести досудебное расследование», — сообщили в «Украинском выборе».

«Украинский выбор — Право народа» требует объективного и справедливого уголовного расследования совершенных журналистами «Радио Свобода» 5 и 7 ноября 2017 года провокационных действий, имеющих все квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), а также факта грубейшего вмешательства отдельными членами Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики в деятельность сотрудников правоохранительных органов (статья 343 Уголовного кодекса Украины).