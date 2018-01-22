также в разделеЭкономика
Названа сумма долга Украины перед МВФ 49
Украина попала в ТОП-50 развивающихся стран по инклюзивности экономразвития 58
Наличный курс гривни незначительно вырос 26
Гройсман назвал причины падения гривни 108
НБУ планирует изменить механизм расчета курса гривни 61
Данилюк: «Деньги Януковича» нужно использовать с умом 120
НБУ: Гонтарева в Киеве и готова отчитаться в Раде 45
За 11 месяцев экспорт товаров из Украины вырос на 20% 94
АЗС продолжают повышать цены на топливо 55
ГФС реорганизуют в два юрлица 76
Насалик: Закупка газа у РФ не предусмотрена в финплане «Нафтогаза» 64
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Украины по «долгу Януковича» 44
Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты до 10 тысяч 67
Следователей Kroll уличили в нарушении украинского законодательства о госзакупках 79
Курс гривни по отношению к евро установил новый антирекорд 95
Гройсман: Владельцам авто на еврономерах придется доплатить 197
МВФ недоволен пенсионной реформой в Украине 101
Крупные сети АЗС снова подняли цены на топливо 95

Национальный банк ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

Об этом журналистам в понедельник сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

«Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов. Мы продаем на самом деле не очень большие объемы – около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим», - заявил замглавы НБУ.

Он объяснил текущее снижение курса гривни сезонным фактором и ожидает, что ситуация изменится в ближайшие недели – месяцы.

«У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции. В ближайшее время, может пару недель-месяцев максимум ситуация должна изменится. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре и чтобы посеять урожай – им нужны большие объемы гривни», - отметил он.

Напомним, Национальный банк намерен перейти к расчету официального курса гривни к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuter относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

В понедельник в обменниках Киева доллар продают по 28,8 UAH/USD.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги