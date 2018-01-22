Национальный банк ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

Об этом журналистам в понедельник сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

«Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов. Мы продаем на самом деле не очень большие объемы – около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим», - заявил замглавы НБУ.

Он объяснил текущее снижение курса гривни сезонным фактором и ожидает, что ситуация изменится в ближайшие недели – месяцы.

«У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции. В ближайшее время, может пару недель-месяцев максимум ситуация должна изменится. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре и чтобы посеять урожай – им нужны большие объемы гривни», - отметил он.

Напомним, Национальный банк намерен перейти к расчету официального курса гривни к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuter относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

В понедельник в обменниках Киева доллар продают по 28,8 UAH/USD.