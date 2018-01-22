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Помилованная Президентом женщина – уроженка города Часов Яр Донецкой области Надежда Козлова, которая в 2015 году была осуждена за убийство двоих служащих Нацгвардии Украины. Об этом сообщает Громадське.

На момент совершения преступления ей было 19 лет.

По данным издания, в октябре 2015 года Бахмутский райсуд приговорил Козлову к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство двоих нацгвардейцев. При этом в приговоре суда не упоминалось, что убитые – военнослужащие.

В документе указано, что 8 сентября 2014 года Козлова увидела в доме своего брата гранату Ф-1, забрала ее и вышла из дома. Затем, по версии следствия, она остановила несовершеннолетнего мопедиста и, угрожая гранатой, требовала сигареты, а после отказа приказала отвезти ее в центр города.

Там в ларьке, угрожая гранатой, она требовала у продавца алкоголь и сигареты. Продавец закрыла окошко, пока Козлова отвлеклась.

Затем она пошла встретиться со своим знакомым. Во время разговора с ним женщина села в авто к двоим незнакомым мужчинам и поехала с ними в центр города.

«Обвиняемая, не желая и не имея целью причинить смерть, однако осознавая общественную опасность своего деяния, действуя с косвенным умыслом, не удержала указанную гранату, выпустив ее из левой руки, в результате чего произошел взрыв», – говорится в приговоре.

Один мужчина погиб на месте, второй умер от полученных ранений в больнице.

Женщина заявляла следователям, что действительно взяла гранату, но не угрожала водителю мопеда и продавцу в киоске. Она сказала, что просила незнакомых мужчин подвезти ее на блокпост или в отдел полиции, чтобы нейтрализовать боеприпас, и те согласились.

Козлова заявляла, что уснула в машине и не помнит, как выпустила гранату из рук. Она также утверждала, что не имела умысла убивать мужчин. Женщина говорила, что не была пьяна, а выпила бокал пива 8 сентября в обед.

Суд признал Козлову виновной.  В одесской колонии она родила ребенка.

Так называемый омбудсмен террористической организации «ДНР» Дарья Морозова заявляла, что Козлова «пыталась защитить свою честь от посягательств представителей добровольческих батальонов Украины» и якобы в целях самообороны выхватила гранату у одного из них, сообщала Комсомольская правда.

Как сообщал ForUm, помилованную Президентом Петром Порошенко женщину, совершившую тяжкое преступление, уже передали боевикам
ForUm

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