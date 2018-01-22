В субботу, 20 января, днем участковый инспектор отдела «Старица» Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительного лица, которое двигалось из РФ в Украину.

По данным Госпогранслужбы, за несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу.

Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, поскольку имел признаки обморожения конечностей.

Гражданина РФ доставили в теплое помещение и вызвали карету скорой.

Прибывшие медики Волчанской ЦРБ установили диагноз: обморожение конечностей рук и ног. В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Теперь же данное лицо находится на стационарном лечении под охраной.