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За минувшие сутки боевики 6 раз нарушил режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимо врачебная помощь.

На луганском направлении враг из гранатометов различных видов устроил непродолжительный обстрел укреплений ВСУ вблизи Луганского.

На донецком направлении эпицентром вооруженной нестабильности стало Приазовье. Здесь, вокруг Водяного, враг неоднократно вел огонь по позициям сил АТО из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в этом районе у Широкино противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы. Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ForUm

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