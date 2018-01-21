Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко встретился с болельщиками луганской «Зари» - 21-летним Владиславом Овчаренко и 20-летним Артемом Ахмеровым, которые были освобождены из плена боевиков в конце прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Сразу после обмена Павелко пригласил Овчаренко и Ахмерова на финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая. Во время встречи в Доме футбола президент ФФУ вручил патриотам сертификаты для получения билетов на ключевой поединок самого престижного клубного турнира. Также Павелко пригласил ребят посетить в этом году все матчи с участием национальной сборной Украины – и официальные в рамках Лиги наций, и товарищеские, и домашние, и выездные.

Чтобы помочь парням Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины, а именно – работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО. Овчаренко и Ахмеров сразу согласились, поблагодарив за поддержку и оказанное доверие.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.