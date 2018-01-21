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В пгт Затока на базе отдыха произошел взрыв самодельного взрывного устройства, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Около 03:00 20 января в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва повредило часть здания.

В ходе проведения осмотра места происшествия оказалось, что на базе отдыха нет ограждения. Вход в помещение осуществляется через металлические ворота. При осмотре входа установлено, что эпицентр взрыва находится в помещении, за входными металлическими воротами, где была обнаружена воронка, у которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями.

При осмотре прилегающей к базе отдыха территории был обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Мотивы совершения данного преступления и причастные к нему лица устанавливаются. Расследование продолжается.

 
ForUm

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