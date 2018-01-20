Правоохранители столичной полиции задержали вооруженных боевиков одного из российских банков, работающих на территории Украины.
Так по данным СМИ, группа вооруженных лиц публично напала и похитила киевского адвоката Романа Шкребеня в районе проспекта С. Бандеры, передает Vlasti.net.
По его словам, похитителями и заказчиком является руководство и сотрудники «Проминвестбанка».
Основным мотивом он указал судебные разбирательства вокруг долгов этой коммерческой структуры.
На данный момент проводится следствие.
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