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Правоохранители столичной полиции задержали вооруженных боевиков одного из российских банков, работающих на территории Украины.

Так по данным СМИ, группа вооруженных лиц публично напала и похитила киевского адвоката Романа Шкребеня в районе проспекта С. Бандеры, передает Vlasti.net.

По его словам, похитителями и заказчиком является руководство и сотрудники «Проминвестбанка».

Основным мотивом он указал судебные разбирательства вокруг долгов этой коммерческой структуры.

На данный момент проводится следствие.
ForUm

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