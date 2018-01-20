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Следователи считают, что причиной пожара в автобусе в Казахстане, был открытый огонь на портативной газовой плите. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана.

Согласно сообщению, плита использовалась для отопления в автобусе. В министерстве отметили, что следователи допросили двух водителей и трех выживших.

В МВД заявляют, что следователи исключают «преступную деятельность» или дорожную аварию в качестве причины пожара.

18 января на западе Казахстана в регионе Актобе загорелся автобус, который ехал из Шымкента в Россию. Из 57 человек, которые находились в транспорте, 52 – погибли.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана изначально предполагал, что причиной пожара в автобусе могло быть короткое замыкание.
ForUm

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