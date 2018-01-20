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Должностное лицо одной из частей учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины «Десна» задержано по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.

«Сегодня по подозрению в неправомерной выгоде был задержан чиновник одной из частей центра. На данный момент соответствующие органы проводят следственные действия», - отмечается в сообщении.

В случае подтверждения факта неправомерной выгоды командование будет инициировать лишение чиновника офицерского звания и увольнение его из рядов ВСУ.

Сумма неправомерной выгоды не указывается.
ForUm

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