По состоянию на утро субботы, 20 января, все ограничения движения на автодорогах Украины сняты, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«Все ограничения движения на автодорогах государства сняты», - говорится в сообщении.
Ситуація на автошляхах🇺🇦: всі обмеження руху на автодорогах держави знято.— МВС України (@MVS_UA) 20 января 2018 г.
Затор⚠️ на трасі М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка». Близько 135 вантажних автомобілів🚚🚛, протяжність ≈ 5 км (причина – ДТП).
Спостерігається уповільнений рух на трасі М-05 «Київ-Одеса» pic.twitter.com/mCDQ5QBmUd
На трассе М-12 «Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка» наблюдается затор из около 135 грузовых автомобилей, протяженностью 5 км, причина которого – ДТП.
Также замедлено движение на трассе М-05 «Киев-Одесса».
Напомним, 19 января в результате непогоды продолжают действовать ограничения для движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в 8 регионах Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время