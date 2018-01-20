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По состоянию на утро субботы, 20 января, все ограничения движения на автодорогах Украины сняты, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Все ограничения движения на автодорогах государства сняты», - говорится в сообщении.

 


 

 

На трассе М-12 «Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка» наблюдается затор из около 135 грузовых автомобилей, протяженностью 5 км, причина которого – ДТП.

Также замедлено движение на трассе М-05 «Киев-Одесса».

Напомним, 19 января в результате непогоды продолжают действовать ограничения для движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в 8 регионах Украины.
ForUm

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