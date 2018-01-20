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Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей – оккупацию части Украины Российской Федерацией, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности – это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую. Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивает минские соглашения, а не закон о реинтеграции», - написала она в Facebook.

Вице-спикер напомнила, что минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, (в том числе и парламентом нынешнего созыва).

«В частности, это и проголосованные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017; и закон об амнистии с сентября 2014. Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность – оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как «эффективный контроль», но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно – априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе», - подчеркнула Геращенко.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.  
ForUm

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