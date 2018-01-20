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СМИ: Одесский стрелок – известный любитель России 99

В Одессе после стрельбы полиция обнаружила цех по изготовлению атипиного оружия, сообщает пресс-служба облглавка.  

Во время штурма правоохранители ликвидировали стрелка и задержали еще двух человек. Кроме того установлено, что погибший от рук стрелка мужчина – его товарищ.

По предварительным данным, между стрелком и погибшим произошел конфликт. Во время стрельбы по полицейским разыскиваемый злоумышленник совершил выстрелы также и в сторону товарища и убил его.

В ходе штурма в помещении, где прятался злоумышленник, работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Они доставлены в Приморский отдела полиции для проведения следственных действий.

На месте происшествия полицейские обнаружили миницех по изготовлению оружия, а также переделанное огнестрельное атипичное оружие. Кроме этого, в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводились фильтрационные мероприятия.

Как сообщал ForUm, 19 февраля в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты. По данным МВД, злоумышленник ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Его самого ликвидировали полицейские. Позже в больнице скончался 30-летний полицейский, раненый во время перестрелки.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. 

СМИ сообщили, что мужчина, который устроил перестрелку, оказался известным любителем России Валентином Дорошенко.
ForUm

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