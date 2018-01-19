В Харьковской области злоумышленники ранили полицейского, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
На автодороге Харьков-Ахтырка сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили для проверки легковой автомобиль. В нем находилось двое мужчин и женщина. Полицейские действовали в рамках оперативных мероприятий, которые проводились в районе после сообщения о совершении кражи в поселке Губаревка Харьковской области.
Во время проверки документов один из мужчин, находившийся в автомобиле, бросился бежать. Пытаясь задержать его, один из полицейских получил удар ножом.
Сейчас все трое задержаны. Все они – жители города Люботин Харьковской области в возрасте от 19 до 47 лет. В их автомобиле полицейские обнаружили вещи, похищенные из частного дома заявительницы.
Сотрудник Богодуховского отдела полиции прооперирован. Состояние его здоровья стабильное.
По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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