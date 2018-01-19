Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

«Это фотоответ на упреки некоторых политиканов в том, что Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ», - заявили в Нацбанке, опубликовав фото Гонтаревой на фоне здания и указав дату.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на эту должность и.о. главы Нацбанка Якова Смолия.

10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая. До сих пор она находится в отпуске.

Согласно Конституции главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.