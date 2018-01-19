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По состоянию на 19 января в Киеве зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, в том числе 81 случай среди детей до 17 лет, сообщает КГГА.

«К счастью, наблюдается тенденция к замедлению темпов заболеваемости корью. Этому, безусловно, способствует прививочная активность населения и меры, введенные городскими властями. Однако расслабляться рано. Следите за собой, не посещайте без крайней нужды закрытые помещения с большим скоплением людей, не пренебрегайте элементарными мерами, как  влажная уборка и проветривание», - напомнила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Напомним, с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь человек.
ForUm

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