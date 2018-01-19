Лишь после того, как спецпредставитель Украины в ТКГ Виктор Медведчук обратился к российскому президенту Путину с просьбой посодействовать в организации обмена пленными, лидеры неподконтрольных территорий стали демонстрировать готовность к такому обмену. Об этом заявил украинский боец Александр Морозов, освобожденный из плена в ходе большого обмена 27 декабря 2017 года.
«Больше года ждали этот обмен, и у них все никак не получалось… Я так понимаю, что он и продвинул наше освобождение, договорился. А когда по телевизору объявили, что Путин дал команду, что надо поменять ребят, то там зашевелились моментально, — сказал украинский военный. — А то, что вышел на него Медведчук — это, я думаю, ни для кого… Ну, для нас лично это был не секрет».
По словам Александра Морозова, люди благодарны Медведчуку за свое освобождение: «Я благодарен ему за то, что он помог. За то, что он проделал эту работу. Спасибо ему большое. Это многого стоит… Я думаю, все ребята благодарны за то, что он сделал для нас». А сожалеют вчерашние пленные лишь о том, что не удалось вызволить всех своих. И с нетерпением ждут следующего этапа обмена. «Там еще ребята остались. Мы уже здесь три недели, на свободе, видим родных, а они-то еще там. И они в неизвестности. Ждем», — заявил вчерашний пленный.
Как известно, 15 ноября 2017 года Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Путину с просьбой оказать содействие в обмене. Большой обмен удерживаемыми лицами по формуле «306 на 74» состоялся 27 декабря 2017 года. На сегодняшний день благодаря участию Виктора Медведчука из плена возвращены 478 граждан Украины.
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