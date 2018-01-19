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Сербия и Черногория, скорее всего, будут следующими странами, которые присоединятся к Европейскому Союзу до 2025 года.

Об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Агентство отмечает, что Европейский Союз начинает дипломатические усилия по ускорению действий, которые присоединят шесть стран западных Балкан к ЕС.

«Настало время, чтобы завершить работу 1989 года», - сказал еврокомиссар, имея в виду расширение ЕС на восток после падения Берлинской стены, сообщает «Европейская правда».

«Мы установили 2025 год как ориентировочную дату для Сербии и Черногории, что не только реалистично, но и очень амбициозно», - добавил Хан.

Сообщается, что Хан планирует посетить Сербию в феврале после обнародования официальной стратегии Еврокомиссии в отношении Балкан, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран.

В следующем месяце Хан также отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Госдепартамента США для обсуждения поддержки Балкан.

Также в мае этого года лидеры Европейского Союза проведут специальный Балканский саммит в Болгарии, которая до июня председательствует в ЕС.

Напомним, Евросоюз готовится утвердить 2025 год в качестве крайнего срока для следующей волны расширения, но споры в Балканских странах могут задержать этот процесс.
ForUm

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