Европейский Союз не признает вынесенный российскими властями в Крыму приговор украинцу Владимиру Балуху, и призывает освободить арестованных граждан Украины. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Евросоюза, передает 112 Украина.

«16 января Владимира Балуха, известного из-за своего несогласия с незаконной аннексией Крымского полуострова Российской Федерацией, приговорили к отбыванию наказания сроком на три года и семь месяцев в колонии-поселении крымским судом, юрисдикцию которого ЕС не признает», - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что также задержан по сомнительным обвинениям был и крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи.

«Нужно предоставить полный, свободный и беспрепятственный доступ к полуострову международным экспертам по защите прав человека. Европейский Союз ожидает скорейшего освобождения всех граждан Украины, которых нелегально удерживают в незаконно аннексированном Крыму и в России», - отмечено в заявлении ЕС.

Напомним, в Крыму украинца Владимира Балуха приговорили по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения. Правозащитники считают, что он был репрессирован из-за своей проукраинской позиции, в том числе и из-за флага Украины, вывешенного во дворе его дома.

Бекира Дегерменджи арестовали в конце ноября после того, как в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Во время содержания в СИЗО состояние задержанного ухудшилось, и 14 декабря он попал в реанимацию.

С начала аннексии украинского полуострова число политзаключенных РФ уже превысило 60 человек.