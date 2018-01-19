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Министр финансов Александр Данилюк вновь заявил о намерениях реорганизовать Государственную фискальную службу в два юридических лица.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, передает Экономическая правда.

«Мы будем ускорять реформу ГФС. Будем создавать единое юрлицо для таможни, единое юрлицо для налоговой, чтобы убрать коррупцию на местах», - пояснил Данилюк.

По словам министра, после реформы министерство планирует привлекать новых людей, потому что они будут верить в эту реформу.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отменил постановление 2017 о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, инициировало Министерство финансов.

Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС. В то же время областные и энергетическую таможню планировали присоединить к Межрегиональной таможне.
ForUm

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