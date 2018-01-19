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Простым людям, отправившим своих родных защищать государство, не интересна казуистика, происходящая между политиками. Они называют фамилию Медведчука как результативного переговорщика, вернувшего их близких домой. Об этом заявил юрист Василий Вакаров в эфире программы «Утро» на телеканале NewsOne.

«Фамилию, которую вы назвали — господин Медведчук, я рассматриваю его как отдельную фигуру. Гражданин Украины, который привлечен к этому процессу и показывает свой профессионализм, показывает результат. Что больше всего нужно нашим украинским семьям?» — отметил эксперт.

По мнению юриста, людям в селах, которые отправили своих отцов и сынов на защиту государства, не интересна казуистика, которая происходит между правозащитниками и политиками.

«Они ждут людей, ждут членов семьи домой. И я желаю Медведчуку и его группе в этом, безусловно, и победы, и успехов», — сказал Вакаров.

Юрист поделился своими впечатлениями после посещения Ровенской, Львовской и Закарпатской областей.

«В основном люди называют фамилию Медведчука. То есть это менеджер, это представитель Украины в контактной группе…» — обратил внимание Вакаров.

В свою очередь представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что с оптимизмом ожидает первого заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске, намеченного на 18 января.

«Собственно, оптимизм следует из того, что у нас уже наработаны механизмы как личной верификации, так и верификации на линии разграничения, есть понятные логистические механизмы и переговорный опыт. Вопрос, конечно, будет заключаться в выработке политического решения относительно формулы и схемы: сколько на сколько, и кто эти люди. И тут, конечно, есть широкое поле для компромисса. Но заявления, сделанные и представителями «нормандской четверки», и господином Медведчуком, и даже российской стороной, и так называемыми ДНР и ЛНР, вселяют надежду на то, что есть по крайней мере политическая воля для того, чтобы добиться выполнения шестого пункта (Минских соглашений. — Ред.)», — сказал Михаил Чаплыга.

Напомним, 27 декабря состоялся самый масштабный обмен удерживаемыми лицами: 74 человека вернулись на подконтрольные Украине территории, 233 — в ОРДО и ОРЛО.  

Как заявил Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, реализация второго этапа обмена станет возможной только в случае наличия политической воли со стороны руководства Украины.
ForUm

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