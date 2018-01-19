Парламент Турции продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца.

Таким образом шестое подряд продление ЧП вступит в силу с пятницы в 01:00 утра по местному времени, сообщает УНИАН.

Предложение премьера страны поддержали правящая Партия справедливости и развития и оппозиционная партия Националистического движения, в то время как основная оппозиционная Республиканская народная партия и Народно-демократическая партия выступали против.

Напомним, впервые чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года вскоре после предотвращения попытки переворота в стране.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в движегнии Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Их действия были пресечены. Погибло 250 человек.