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В Раховском районе Закарпатской области обнаружено месторождение, в котором может быть 2,4 тонн золота, сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр.

Отмечается, что геологические работы проводило дочернее предприятие «Захидукргеология» Национальной акционерной компании «Надра Украины».

«Весомый результат получен по поисковой оценке рудопроявлений золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Билопотокского рудопроявления в количестве 2,4 тонны», – говорится в сообщении.

В Госгеонедрах подчеркнули, что эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.
ForUm

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