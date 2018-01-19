Курс евро в обменниках украинских банков в пятницу, 19 января, побил новый рекорд, достигнув 35,5 гривен.

Об этом свидетельствуют курсы валют в финучреждениях, сообщает «Обозреватель».

В частности, дороже всего евро торгуется в ВТБ – на уровне 35,58 грн.

При этом «Укргазбанк» и Universal Bank продают европейскую валюту по 35,5 грн, «Райффайзен Банк Аваль» и «Правэкс-Банк» –35,35 грн, «ТАСкомбанк», «ПриватБанк» и ПУМБ – 35,2 грн.

Дешевле всего евро можно купить в «Коминвестбанке» – по 34,95 грн.

Напомним, Национальный банк Украины на 19 января установил официальный курс гривни по отношению к евро на уровне 35,2 грн, что на 22 копейки больше, чем днем ранее.