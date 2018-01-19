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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен на следующей неделе посетить ряд стран Европы и обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине. Об этом рассказала журналистам на брифинге 18 января спикер Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщается на сайте ведомства. 

Она отметила, что 21 января госсекретарь встретится в Лондоне с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом, сообщает УНИАН.

23 января Тиллерсон встретится с руководством Франции, а с 24 по 26 января присоединится к делегации во главе с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

26 января глава Госдепартамента посетит Варшаву. 
ForUm

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