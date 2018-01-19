также в разделеПроисшествия
В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ 72
Снегопад парализовал трассу Киев-Одесса 84
Непогода обесточила Измаил 63
Непогода в Украине обесточила 63 села 46
На пожаре в Херсонской области погибли трое детей 109
Сутки в АТО: 7 обстрелов, трое военных погибли 60
За сутки в Украине в ДТП погибли 12 человек 49
Во Львове угарным газом отравились 5 детей 47
В зоне АТО в результате подрыва техники погибли 2 военных, 5 – травмированы 121
Из-за непогоды в Украине обесточены 15 населенных пунктов 44
В Харькове на пешеходном переходе водитель насмерть сбил парня и скрылся 174
За сутки в зоне АТО – 3 обстрела, ранены 2 военных 34
На Одесчине горела база отдыха 57
Вчера в Украине на пожарах погибли сразу 12 человек 70
Обстрел автобуса под Волновахой: спустя три года дел в суде нет 48
Харьковских патрульных задержали за поборы с водителей 74
На Волыни из-за неосторожного обращения с ружьем погиб 16-летний парень 52
Во Львове корью заболели 74 человека 46

За минувшие сутки противник 2 раза нарушил режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска в темное время суток все же прибегли к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенной Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

Та, на луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Такжеизс миномета калибра 120-мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.

В штабе подчеркнули, что в обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали.

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен.

В то же время при проведении инженерных работ на донецком направлении получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги