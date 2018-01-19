За минувшие сутки противник 2 раза нарушил режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска в темное время суток все же прибегли к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенной Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

Та, на луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Такжеизс миномета калибра 120-мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.

В штабе подчеркнули, что в обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали.

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен.

В то же время при проведении инженерных работ на донецком направлении получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное.