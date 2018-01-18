Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами. Об этом в интервью издаю «Новое время» рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми», - сказал премьер.

Он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездят много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.

«И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать», - отметил он.

Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для ужесточения ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

«Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом», - заключил Гройсман.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока – почти 236,6 тыс. автомобилей.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

По ее информации, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.