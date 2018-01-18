В офисах Организации Объединенных Наций по всему миру процветает сексуальное домогательство и насилие, их случаи чаще все умалчиваются. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

Согласно расследованию издания, десятки нынешних и бывших сотрудников ООН заявили, что в организации существует политика молчания в отношении секс-скандалов, а также практика жалоб на сотрудников-жертв сексуального домогательства.

Так, 15 опрошенных сотрудников ООН заявили, что они на протяжении последних пяти лет сталкивались со случаями сексуального домогательства – от словесных оскорблений до изнасилования. Семь женщин уведомили руководство о случившемся, некоторые из них были вынуждены уйти из организации. При этом предполагаемые насильники, включая высокопоставленного представителя ООН, остаются на своих должностях.

«Если вы расскажете об этом (сексуальных домогательствах. - Ред.), ваша карьера, пожалуй, завершится, особенно если вы консультант», - сказала одна из консультанток, которая утверждает, что ее руководитель преследовал ее во время работы во Всемирной продовольственной программе ООН.

Вторая собеседница The Guardian рассказала, что ее изнасиловал более высокопоставленный сотрудник ООН. Однако служебное расследование ООН не выявило достаточных доказательств относительно ее заявлений.

В ООН признали, что сокрытие случаев сексуального домогательства вызывает беспокойство, отметив, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш «уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости».

Напомним, что кампания против сексуального насилия началась после скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого ряд известных актрис обвинили в сексуальных домогательствах. В рамках этой кампании люди под хештегом #MeToo начали признаваться, что лично сталкивались с сексуальным насилием или домогательствами. Среди них – известные артисты, музыканты и деятели культуры.