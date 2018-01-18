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В Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа 4 пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий - налипание мокрого снега и порывистый ветер в некоторых районах Одесской области произошли обрывы линий электропередач и обесточивание, что, в свою очередь, привело к усложнению передвижения людей и транспортных средств через пункты пропуска на украинско-молдавской границе», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что сейчас в Одесской области не производится пропуск в пунктах пропуска «Долинское» (Ренийский район) и «Табаки» (Болградский район), а пассажиро-транспортный поток перенаправляется охранниками границы в ближайшие пункты пропуска «Рени» и «Виноградовка», где несут службу пограничники Измаильского отряда.

Кроме того, временно не производится оформление транспортных средств в пунктах пропуска «Граденицы» (Беляевский район) и «Августовское» (Тарутинский район). Движение перенаправлено в соседние пункты пропуска - «Кучурган» (Березовский район) и «Малоярославец» (Тарутинский район), что на участке ответственности Белгород-Днестровского района.

Государственная пограничная служба Украины обратилась к гражданам, которые планируют пересекать границу в этих автомобильных пунктах пропуска, внимательно отслеживать информацию, или же воздерживаться от поездок в ближайшее время.

Напомним, из-за сильного снегопада на севере Одесской области ограничено движение грузового и легкового автотранспорта по трассе Киев-Одесса. 

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий оказался полностью обесточен Измаил Одесской области. 
ForUm

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