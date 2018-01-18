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Парламент своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Так Виктор Медведчук прокомментировал принятие Верховной Радой во втором чтении так называемого закона о реинтеграции Донбасса.

«Изначально декларировалось, что этот закон послужит реинтеграции ― вернет Донбасс в правовое поле Украины. Но парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из «партии войны», своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого — широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий ― не людей. И заклинание об «агрессоре», которое депутаты употребляют к месту и не к месту, которое не несет никакой содержательной нагрузки, а служит только для того, чтобы «продавливать» дискриминационный по отношению к гражданам Украины закон», — отметил лидер «Украинского выбора — Права народа». 

По мнению Медведчука, вместо законов, предусмотренных «Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», Рада продуцирует призывы к «войне до победного конца», предлагает зачистки, уголовное наказание и даже расстрелы для «коллаборантов» (с таким предложением во время обсуждения законопроекта выступил нардеп Олег Мусий)».

«Власть игнорирует мнение народа, который устал от кровавого конфликта, хочет мира и желает видеть Украину единой страной. Соцопрос, проведенный Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова в декабре 2017 года, показал: 49% украинцев считают, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все», а 18% граждан хотят мира любой ценой», — подчеркнул политик.

Медведчук считает, что «закон о деоккупации» реализует волю «партии войны» и не отображает волю граждан Украины.

«Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о Минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства. Скажу больше: принятие данного закона свидетельствует о том, что Украина не заинтересована и в участии в процессе мирного урегулирования России, которая выполняет эту функцию в том числе и в рамках «нормандского формата». Народные депутаты рассчитывают на влияние Германии и Франции, а может быть, представителей Вашингтона на глав ОРДЛО? Нет! То есть это осознанная попытка уничтожить перспективу мирного урегулирования ситуации на Донбассе! Парламентские бонзы цинично приносят в жертву своим интересам жизни украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения», — подчеркнул лидер «Украинского выбора — Права народа».

Принятие «закона о деоккупации», считает политик, означает, что «конфликт на Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс».
ForUm

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