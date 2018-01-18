В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Сегодняшнее заседание является первым в 2018 году.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что представители Украины и ОРДЛО планируют обменяться актуальной информацией и списками заложников 18 января.
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