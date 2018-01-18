Бывший президент Виктор Янукович перед бегством из Украины провел встречу с бизнесменом Ринатом Ахметовым в Донецке 22 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко, передают Українські Новини.

Он сообщил, что был охранником Януковича и 21 - 23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины.

По его словам, днем 22 февраля экс-президент на самолете прибыл в Донецк и проводил встречи в особняке в городе.

«Там были Ахметов и сын Януковича Александр», - сказал сотрудник УГО.

В этом доме в Донецке Янукович находился до 22:00 22 февраля, а затем на автомобиле выехал в сторону Крыма.

Как сообщал ForUm, ранее в ходе допроса Ризниченко сообщил, что Януковича в Запорожской области забрали и перевезли в Крым 22-23 февраля 2014 года 3 российских военных вертолета.

Экс-охранник президента отрицает, что на Януковича были покушения в феврале 2014 года.