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Закон о реинтеграции Донбасса, принятый сегодня Верховной Радой, позволит Украине активизировать военное противостояние с «республиками» Донбасса. Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко, сообщает ДАН.

«Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на «законных» основаниях. Это полностью нарушает Минские договоренности», — сказал Захарченко.

По его словам, принятием данного документа Киев продемонстрировал нежелание придерживаться мирного урегулирования. «Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — заявил главарь «ДНР».

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

 
ForUm

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