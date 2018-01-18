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Национальный банк за 2017 год совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ).

Как сообщает пресс-служба регулятора, проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.

Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как: проведение операций без соответствующего документального оформления; выявление при проверке значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам; непредоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.

В 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Нацбанк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

«Национальный банк особое внимание в сфере финансового мониторинга уделяет, в частности, проведению риск-ориентированной политики, направленной на повышение прозрачности финансовых операций, осуществляемых клиентами не только банков, но и небанковских финансовых учреждений. Поэтому в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году, и в отношении которых есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности», - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк передает в правоохранительные органы.

Также данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото НБУ размещает на своем официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».
ForUm

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