Консульская служба Министерства иностранных дел Украины предупреждает украинцев о шторме в Европе.
«Предупреждение о шторме в Европе. В Нидерландах отменено более 200 авиарейсов. В Германии рекомендуют «лучше оставаться дома», - сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Попередження про шторм в Європі. У Нідерландах скасовано понад 200 авіарейсів. У Німеччині рекомендують "краще залишатися в домівках". #КонсулПоруч: Нідерланди - 070 3626095, 06 17474607; ФРН - +49 30 28887116. pic.twitter.com/9b1XKAx9bH— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18. tammikuuta 2018
Служба указала телефоны украинских консулов: в Нидерландах - 070 3626095, 06 17474607; ФРГ - +49 30 28887116.
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