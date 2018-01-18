также в разделеОбщество
Защита подозреваемого в убийстве Ноздровской заявляет, что он оговорил себя 17
В прошлом году Чехия депортировала более тысячи украинцев 16
Из-за непогоды на Одесчине закрыли 4 пункта пропуска 16
Посредником в предложении взятки сотруднику НАБУ был агент Бюро 24
Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц 24
Нацсовет проверит NеwsOne из-за провокационных заявлений в эфире 46
Украина инициирует создание в ТКГ подгруппы по возвращению контроля над границей 35
Рада одобрила допуск иностранных войск на учения в Украине 32
Дело Шабунина переквалифицировали, ему грозит до 5 лет тюрьмы 39
На карпатском курорте задержали бизнесмена из «ДНР» 50
В Крыму задержали украинца, обвиняемого в надругательстве над флагом РФ 42
Рада отказалась рассматривать законопроект об антикоррупционном суде 107
Данилюк подал представление на увольнение Насирова 31
В Госкомтелерадио объяснили, почему запретили книгу британского публициста 40
У Климкина уже нет замечаний по уборке снега в Киеве 35
Экс-охранник: Перед бегством из Украины Янукович встречался с Ахметовым 80
Украина собралась воевать: В «ДНР» прокомментировали закон о реинтеграции 142
В Раде хотят увеличить штрафы за распитие алкоголя на людях 34

Госпредприятие «Антонов» заявляет о хакерской атаке на сайт и публикацию фальшивой информации.

«Вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе «Новости» фейковой информации «Открытое письмо», - сообщила пресс-служба предприятия.

В ГП подчеркнули, что это провокация.

«Так называемое «открытое письмо» не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства», - отмечается в сообщении.

Ранее на сайте компании было опубликовано так называемое открытое письмо, в котором предприятие обвинило правительство в якобы усложнении работе и неоказании должной поддержки. Впоследствии «письмо» распространили СМИ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

70
Теги