Госпредприятие «Антонов» заявляет о хакерской атаке на сайт и публикацию фальшивой информации.

«Вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе «Новости» фейковой информации «Открытое письмо», - сообщила пресс-служба предприятия.

В ГП подчеркнули, что это провокация.

«Так называемое «открытое письмо» не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства», - отмечается в сообщении.

Ранее на сайте компании было опубликовано так называемое открытое письмо, в котором предприятие обвинило правительство в якобы усложнении работе и неоказании должной поддержки. Впоследствии «письмо» распространили СМИ.