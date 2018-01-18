За минувшие сутки боевики совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие в двух случаях были вынуждены открывать огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий. Также за минувшие сутки во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине, ранения, несовместимые с жизнью, получили двое наших воинов. Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы», - говорится в сводке.

На луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песок. С минометов такого же калибра захватчики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия – провоцировали военные к боевому противостоянию неподалеку Новотроицкого. Особую огневую активность противник также проявлял в пригороде Авдеевки. В частности, на подступах к этому прифронтовому городу, агрессор более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия.