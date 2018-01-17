Глава британского правительства Тереза Мэй назначила первого в истории министра по одиночеству. Им стала экс-министр спорта и гражданского общества Трейси Крауч, пишет ВВС.

Эта должность – продолжение деятельности ныне покойного депутата от Партии лейбористов Джо Кокс, которая была убита в 2016 году. Новое министерство будет сотрудничать с комиссией по одиночеству, учрежденной Кокс.

42-летняя Крауч заявила, что рада взять на себя этот «вызов поколений» и разобраться с явлением, затрагивающим около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании.

Кокс была убита в 2016 году незадолго до референдума о членстве Британии в ЕС возле своей приемной городе Бирстолл в Западном Йоркшире.

Нападавший Томас Мэйр, который в момент атаки кричал «Британия - прежде всего!», нанес Кокс несколько ножевых ранений и трижды выстрелил в нее из пистолета.

В своем заявлении премьер-министр Британии Тереза Мэй говорит, что Джо Кокс осознавала степень одиночества англичан и посвятила себя помощи таким людям.

По ее словам, новому министру предстоит работать с бизнесом и благотворительными организациями над созданием правительственной стратегии по борьбе с проблемой.

В 2017 году было опубликовано исследование, согласно которому одиночество причиняет здоровью такой же вред, как курение 15 сигарет в день.

В декабре 2017 года главная медсестра Национальной службы здравоохранения Англии Джейн Каммингс заявила, что холодная погода и одиночество в зимние месяцы могут быть смертельны. «Простое дружеское общение» может кардинально изменить ситуацию, говорила она.

Примерно половина людей в возрасте 75 лет и старше живут одни – это около двух миллионов человек по всей Англии. Они могут проводить дни и даже недели без какого-либо социального взаимодействия.

«Это проблема, которая сильно беспокоила Джо, и в память о ней мы будем помогать миллионам людей справляться с одиночеством», - говорит Крауч.