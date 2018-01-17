Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на изменения в имущественном состоянии, которые она внесла в Единый госреестр деклараций.

Согласно этим изменениям, 27 ноября 2017 Елена Розенблат стала совладельцем 6-9 этажей дома с подвалом и гаражом. Общая площадь приобретенного имущества - 215 кв. м., а стоимость – 3 995 667 грн.

В комментарии изданию Розенблат объяснила, что речь идет о жилом доме площадью в 215 кв. м., состоящем из двух квартир, при этом квартиры являются несколькоуровневыми. По словам депутата, первым этажом считаются также гараж и подвал.

«Приобретенная квартира – 113 м. кв., размещенная на нескольких уровнях, в том числе, считается крыша как уровень», – отметила она.

«Я вместе с мужем приобрела квартиру… Приобрели в кредит», – добавила Розенблат.

Она также отметила, что сообщение в НАПК о получении кредита подаст 18 января.

Продавцом недвижимости, согласно данным реестра, выступила иностранная гражданка Ирмгард Гокель.

Елена Розенблат была избрана в Новоград-Волынский райсовет по спискам БПП

Напомним, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

Розенблат является фигурантом «янтарного дела».