Киевская городская государственная администрация допускает незначительное увеличение разрешенной скорости движения транспорта на основных магистралях столицы.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«У нас зарегистрирована петиция о возможном увеличении разрешенной скорости на отдельных улицах. Я понимаю, что в отдельных случаях это повышение можно допустить, однако необходимо детально рассмотреть участки, активность движения на них, количество пешеходов, безопасность и тому подобное. Повышать можно, но очень незначительно и очень осторожно», - сказал он.

Давтян отметил, что ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах до 50 км/ч, которое вступило в силу с 1 января, является позитивным шагом для Киева.

С 1 января 2018 года в Украине снизилась максимальная скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

В начале января на сайте Киевского городского совета была зарегистрирована петиция о разрешении движения по основным магистралям столицы со скоростью выше 50 км/ч, которая по состоянию на 17 января собрала более 8600 подписей.