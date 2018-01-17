также в разделеСтолица
В офисе компании Lucky Labs прошел очередной обыск 22
В КНУ им. Шевченко объяснили переход на новый график обучения 25
Охранник суда приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство коллеги 34
Завтра Киев закроют для грузовиков 40
Студентов университета имени Шевченко перевели на дистанционное обучение 63
Климкин недоволен, как Киев расчищают от снега 98
Из-за снегопада Киев застрял в пробках 92
Из-за снегопада Киев могут закрыть для грузовиков 30
Количество заболевших корью в Киеве приближается к сотне 53
Количество заболевших корью в Киеве выросло до 87 50
В Киеве под больницей умер мужчина, полиция открыла дело 172
Кличко проехался в новом польском трамвае 102
Количество заболевших корью в Киеве существенно возросло 61
В Киеве открыли пункты сбора новогодних елок 54
В Киеве сегодня ограничат движение по мостам 81
В Киеве умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор 322
Киевлянам снизили тарифы на горячую воду и отопление 76
Кличко пообещал остановить скандальную стройку на Печерске 166

В результате конфликта между мужчинами, приехавшими проводить демонтаж торговых МАФов на Печерске, и предпринимателями, владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки неизвестный мужчина совершил выстрел.  

Установлено, что между представителями, которые приехали проводить демонтаж торговых МАФов и предпринимателями, возник конфликт. В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги от неизвестного мужчины.

С места происшествия полиция изъяла одну стреляную гильзу.

В ходе оперативных мероприятий за совершение данного правонарушения полиция в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержала 28-летнего гражданина. Правоохранители изъяли у мужчины пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги