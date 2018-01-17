В результате конфликта между мужчинами, приехавшими проводить демонтаж торговых МАФов на Печерске, и предпринимателями, владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки неизвестный мужчина совершил выстрел.

Установлено, что между представителями, которые приехали проводить демонтаж торговых МАФов и предпринимателями, возник конфликт. В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги от неизвестного мужчины.

С места происшествия полиция изъяла одну стреляную гильзу.

В ходе оперативных мероприятий за совершение данного правонарушения полиция в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержала 28-летнего гражданина. Правоохранители изъяли у мужчины пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.