Военная прокуратура совместно с контрразведкой Службы безопасности Украины провели очередной обыск в компании Lucky Labs, которая продолжает незаконную деятельность в сфере онлайн-казино, а также финансировании террористических организаций «Л/ДНР». Инцидент произошел в пятницу, 12 января 2018 года.

Пресс-служба компании сначала заявляла СМИ, что «распространяемая информация не соответствует действительности». Однако когда попытки скрыть факт обыска оказались тщетны, представители компании снова попыталась обвинить СБУ в заказной атаке. Начиная с 2015 года Lucky Labs развернули информационную войну против Службы безопасности Украины, но невзирая на давление на силовиков в прессе следствие в рамках уголовного производства № 42017110340000118 против данной компании продолжается.

В рамках следствия было установлено, что ИТ-компания Lucky Labs организовала нелегальный игорный онлайн-бизнес (онлайн-казино Вулкан, CasinoX и Joycasino). Также, с помощью этого бизнеса производилось финансирование террористических организаций «ДНР/ЛНР». Используя онлайн-платформы для азартных игр Lucky Labs помогала отмывать деньги орудующим на Донбассе боевикам.

Фактическими владельцами компании являются граждане Российской Федерации, Сергей Токарев и Рустам Гильфанов.

К Токареву и Гильфанову, акционерам Lucky Labs, были применены персональные санкции в сентябре 2016 года. Кроме того, ранее в санкционный список был внесен их партнер, российский олигарх Константин Малофеев, которого в ноябре 2017 года Национальная полиция Украины объявила в межгосударственный розыск. Последний же, являясь акционером Ростелекома (крупнейшего российского провайдера), помогал Lucky Labs выводить созданные ими незаконные онлайн-казино из списка запрещенных сайтов. Стоит также отметить, что именно Константин Малофеев финансировал своего экс-сотрудника Александра Бородая – одного из бывших руководителей ДНР.

Несмотря на это, компания продолжает свою деятельность в Украине.

Ранее в СМИ сообщалось, что за кибератакой Petya.A. стоит российская компания Lucky Labs, но в компании эти обвинения стараются всячески опровергать.