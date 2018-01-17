Подозреваемый в первом покушении на добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву Артур Денисултанов считает возможным свой обмен на кого-либо из арестованных в России украинцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Обмен выгоден всем, в том числе и следствию», - сказал он.

Денисултанов утверждает, что у следствия нет доказательств его вины в покушении. Он настаивает на своей непричастности к этому преступлению. По версии Денисултанова, пистолет «Глок», из которого, как утверждает следствие, он стрелял в Осмаева, ему не принадлежит.

Подозреваемый заявляет, что сам является жертвой Осмаева и его ныне покойной жены Амины Окуевой. «Я сначала представился им французским журналистом, который собирает материалы для книги о чеченской эмиграции. После того как я получил нужную информацию, на четвертой встрече сказал Адаму по-чеченски, что хочу поговорить с ним еще об одном деле. Окуева тогда закричала «убей его». Была борьба за пистолет «Глок», принадлежащий Осмаеву, он мне его показывал в своей машине. Окуева сама выстрелила в меня. Ту первую пулю врачи не смогли вынуть, она у меня застряла в шее, близко от крупных артерий», - отметил Денисултанов.

По его словам, украинское следствие игнорирует эту информацию, поэтому он отказывается сотрудничать с правоохранителями.

Денисултанов отрицает свою причастность к деятельности российских спецслужб и утверждает, что сам стал объектом преследования с их стороны в 2015 году и был вынужден нелегально перейти российско-украинскую границу. По его словам, сейчас в России ему ничего не угрожает, поскольку обвинения против него сняты и уголовное дело закрыто.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.

Амина Окуева, которая стреляла в Денисултанова, погибла 30 октября 2017 в Киевской области в результате обстрела неизвестными машины Адама Осмаева.

