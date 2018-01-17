Чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо проводит переговоры о бое с чемпионом мира во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.

Об этом заявил сам Пакьяо в интервью ABS – CBN, передает Украинская правда.

«В настоящее время проводятся переговоры о поединке против лидера рейтинга P4P Василия Ломаченко. Пока мы обсуждаем лимит веса», - цитирует боксера boxingscene.com.

Отметим, что Ломаченко выступает во втором полулегком весе (до 59 кг). Пакьяо последние поединки провел в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг).

Однако в лагере филиппинца уже заявляли, что не будут драться ниже полусреднего веса (до 63,5 кг).

Также Мэнни подчеркнул, что не собирается уходить на пенсию и скучает по рингу.

В своем последнем бою за титул чемпиона мира Пакьяо по очкам проиграл австралийцу Джеффу Хорну.

Василий Ломаченко в декабре 2017 года техническим нокаутом одолел Гильермо Ригондо.

39-летний филиппинский профессиональный боксер Эммануэль Дапидран «Мэнни» Пакьяо – первый и пока единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. «Боксер 2006 года», «Боксер 2008 года», «Боксер 2009 года» и «Боксер десятилетия» по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе.